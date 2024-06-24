Ситуація стає напруженою: окупанти серйозно просунились в кількох населених пунктах (карта)

В Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

У неділю, 23 червня, ворог міг просунутись у Новоолександрівці, Соколі, біля Новопокровського та Володимирівки. Наші війська здійснюють заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування росіян вглиб української території.

Про це повідомили аналітики DeepState. В Генштабі підтверджують, що тривають бої за Новоолександрівку.

"Ворог сьогодні зосереджує значні зусилля на Покровському напрямку. Російські загарбники цієї доби здійснили 46 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Більше половини атак ворог провів з району Очеретиного. Ситуація напружена. Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка", — йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку успішно відбито 5 атак противника в районі Вовчанська. Загарбники втратили 99 військовослужбовців вбитими та пораненими і 14 одиниць військової техніки, зокрема, знищено бойову броньовану машину, шість автомобілів та пошкоджено три артсистеми.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 9 атак окупантів. Окрім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку поточної доби зафіксовано дев’ять спроб противника просунутись у напрямках Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. Чотири атаки відбито, штурмові дії тривають. Ситуація під контролем українських воїнів.

На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдачі при спробах штурму наших позицій поблизу Роздолівки та Виїмки.

Раніше "Телеграф" писав, що ситуація на фронті в Україні не перетвориться на "армагеддон", як того бояться деякі експерти. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, коли це закінчиться.