"Армагеддону" не буде: Буданов спрогнозував, скільки часу ситуація на фронті буде складною

Зараз росіяни тиснуть на фронті, намагаючись отримати хоч якусь невелику перемогу

Ситуація на фронті в Україні не перетвориться на "армагеддон", як того бояться деякі експерти. Проте складною вона буде залишатися щонайменше один місяць, оскільки росіяни намагаються йти в наступ попри втрати.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer. Він нагадав, що росіяни тиснуть на фронті, намагаючись отримати хоч якусь невелику перемогу.

"Хороша новина полягає в тому, що ніякого "армагеддону" не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць, і легшою не стане", — відзначив Буданов.

Видання зазначає, що російські терористи останнім часом посилили тиск на фронті. Причинами стали проведення ювілейного 75-го саміту НАТО союзниками України, а також бажання повною мірою використати "вікно", поки не надійшла уся військова допомога від США та інших країн. Втім, Буданов впевнений, що великих успіхів росіянам не досягнути – у найгіршому випадку вони отримають крихітні територіальні надбання ціною величезної крові.

"Ми зробимо все можливе, щоб завадити їм і мінімізувати російські успіхи", – додав він.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що російський наступ у Харківській області пішов не за планом. Зокрема про це говорить активізація загарбників неподалік Торецька.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в НАТО порахували, скільки російські окупанти втратили живої сили під час наступу на Харківську область.