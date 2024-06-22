Будь-які "неруські" для росіян - гарматне м'ясо: якут та іноземний найманець у ЗС РФ розповіли, як їм непереливки на фронті

"Двохсотих" ніхто не забирає

Російські іноземні найманці скаржаться на величезні втрати на фронті. За їх словами, вижити на війні на території України майже не реально.

Про це розповідає проєкт "Хочу жити". На відео, яке опубліковано в мережі, якут, "борець за російський мир", показує іноземному найманцю як насправді виглядає війна.

Російський військовий Гаврил Терентьєв, позивний "Лям", розповідає на своїй рідній мові, що відбувається у його підрозділі. На фронті з трьох тих, що йдуть на штурм, двоє гинуть, а третій стає "300" (пораненим). При цьому "двохсотих" ніхто не забирає.

"Якщо я загину, ніхто мене звідси не витягне. Скажуть, "хай лежить". Спочатку статус "зниклий безвісти" дадуть, а потім через рік оголосять "двохсотим"", — жаліється "Лям".

У мережі також пишуть, що Гаврил Терентьєв з Якутії виграв 10 млн рублів, втратив гроші, тому поїхав на війну. Проте тепер не може звідти повернутися.

Нагадаємо, що в НАТО вже підрахували втрати росіян у Харківській області. В середньому, окупанти втрачали під час наступу до 1000 одиниць живої сили щодня. Також аналітики розповіли про стратегічну помилку президент Росії Володимира Путіна щодо наступу на Харківському напрямку.

Водночас генерал США Бен Ходжес спрогнозував, на скільки вистачить окупантів. У них вже є великі проблеми, а отже, вони навряд чи зможуть продовжувати робити те саме, що й зараз, після наступного року.

Раніше "Телеграф" писав, що в США дозволили ЗСУ бити по росіянам біля усіх прикордонних регіонів України.