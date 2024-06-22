Любые "нерусские" для россиян — пушечное мясо: якут и иностранный наемник в ВС РФ рассказали, как им не поздоровилось на фронте

"Двухсотых" никто не забирает

Российские иностранные наемники жалуются на огромные потери на фронте. По их словам, выжить на войне на территории Украины почти нереально.

Об этом рассказывает проект "Хочу жить". На видео, которое опубликовано в сети, якут, "борец за российский мир", показывает иностранному наемнику, как на самом деле выглядит война.

Российский военный Гаврил Терентьев, позывной "Лям", рассказывает на своем родном языке, что происходит в его подразделении. На фронте из трех идущих на штурм двое погибают, а третий становится "300" (раненым). При этом "двухсотых" никто не забирает.

"Если я погибну, никто меня отсюда не вытащит. Скажут, "пусть лежит". Сначала статус "пропавший без вести" дадут, а потом через год объявят "двухсотым"", — жалуется "Лям".

В сети также пишут, что Гаврил Терентьев из Якутии выиграл 10 млн рублей, потерял деньги, поэтому поехал на войну. Однако теперь не может оттуда вернуться.

Напомним, что в НАТО уже подсчитали потери россиян в Харьковской области. В среднем, оккупанты теряли во время наступления до 1000 единиц живой силы ежедневно. Также аналитики рассказали о стратегической ошибке президент России Владимира Путина относительно наступления на Харьковском направлении.

В то же время генерал США Бен Ходжес спрогнозировал, на сколько хватит оккупантов. У них уже есть большие проблемы, а значит, они вряд ли смогут продолжать делать то же, что и сейчас, после следующего года.

Ранее "Телеграф" писал, что в США разрешили ВСУ бить по россиянам возле всех приграничных регионов Украины.