Артилерія працює на повну силу: у ЗСУ розповіли про зміни на фронті

Росіяни намагаються провести ротацію на Харківському напрямку

Можливості української артилерії на фронті суттєво посилилися останнім часом. Наразі у плані засобів ураження на лінії зіткнення досягнуто певного паритету.

Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх в ефірі марафону новин. За його словами, зараз росіяни проводять ротацію своїх підрозділів у районі Тихого, Глибокого та Вовчанська.

Повх зазначає, що там окупанти планують залучити до бойових дій сили 9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії, яка буде перекинута з глибокого стратегічного тилу Росії. При цьому вони також намагаються посилити угруповання не лише на Харківському напрямі, а й на всьому фронті.

"Але у ворога це вкрай погано виходить, тому що можливості нашої артилерії, а також інших засобів вогневого ураження дальньої дії посилилися. Отже, зараз існує певний паритет вогневого ураження і наша артилерія працює на повну силу", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що російський наступ у Харківській області пішов не за планом. Зокрема про це говорить активізація загарбників неподалік Торецька.