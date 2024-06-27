Россияне запустили ракеты по Украине: что известно о новом обстреле
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Тревога объявлена почти во всех областях
Россияне устроили очередной ночной обстрел территории Украины. После серии дронов оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" с моря.
Об этом сообщают пресс-служба Воздушных сил и мониторинговые группы. Отмечается, что ракеты, как и беспилотники, в основном движутся в сторону западных областей.
Первые ракеты наблюдались в Кировоградской области, однако потом сменили курс на Винницкую и далее они держат курс на северо-запад, из-за чего тревога была объявлена практически по всей Украине.
Угроза по ракетам наблюдается для Винницкой, Кировоградской и Хмельницкой областей, ожидается что они вскоре войдут в воздушное пространство Тернопольской области
На фоне этого продолжает оставаться актуальной угроза применения ударных беспилотников, которые находятся в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой и Николаевской областях.
Согласно информации канала "Николаевский Ванек" в воздухе наблюдается около 10 дронов, ракет же относительно немного.
Как сообщалось ранее, днем 26 июня россияне сбросили взрывчатку с дрона на мирных жителей в Херсоне. 12-летняя девочка получила взрывную травму и осколочные ранения головы, туловища, ног и рук, а у ее 15-летней сестры зафиксированы взрывная и черепно-мозговая травмы.