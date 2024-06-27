Росіяни запустили ракети по Україні: що відомо про новий обстріл

Тривогу оголошено майже у всіх областях

Росіяни влаштували черговий нічний обстріл на території України. Після серії дронів окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" із моря.

Про це повідомляють пресслужба Повітряних сил та моніторингові групи. Зазначається, що ракети, як і безпілотники, здебільшого рухаються у бік західних областей.

Перші ракети спостерігалися в Кіровоградській області, проте потім змінили курс на Вінницьку і далі вони тримають курс на північний захід, через що тривогу було оголошено практично по всій Україні.

Загроза ракет спостерігається для Вінницької, Кіровоградської та Хмельницької областей, очікується, що вони незабаром увійдуть у повітряний простір Тернопільської області.

На тлі цього продовжує залишатись актуальною загроза застосування ударних безпілотників, що знаходяться у Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій та Миколаївській областях.

Згідно з інформацією каналу "Николаевский Ванек", у повітрі спостерігається близько 10 дронів, ракет же відносно небагато.

Як повідомлялося раніше, вдень 26 червня росіяни скинули вибухівку з дрону на мирних жителів у Херсоні. 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та осколкові поранення голови, тулуба, ніг та рук, а у її 15-річної сестри зафіксовано вибухову та черепно-мозкову травми.