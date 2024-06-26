Прицільно атакували дітей: у Херсоні окупанти скинули з дрона вибухівку

До лікарні за допомогою самостійно звернулись 3 дорослих, які знаходились разом з дітьми

У середу, 26 червня, російські окупанти скинули вибухівку з дрона на двох дітей та дорослих. Внаслідок цього вони травмувались.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Херсонська окружна прокуратура вже відреагувала на цинічний злочин.

"Через скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. У її 15-річної сестри – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія", — повідомив Прокудін.

За його словами, обох дівчаток у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні задля надання повної медичної допомоги. Також до лікарні за допомогою самостійно звернулись 3 дорослих, які знаходились разом з дітьми.

Варто додати, що Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, ворог скинув вибухівку на автівку 26 червня близько 19:00.

Ворог за 26 червня вже кілька разів атакував місто та околиці. Пожежі виникли одразу за трьома різними адресами, однак їх вдалося ліквідувати.

За даними МВС України, під час гасіння однієї з пожеж, ворожий БпЛА намагався скинути вибухівку прямо на рятувальників. Натомість вони вчасно помітили ворожий дрон та встигли забігти в приміщення.

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