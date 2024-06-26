Прицельно атаковали детей: в Херсоне оккупанты сбросили с дрона взрывчатку

В больницу за помощью самостоятельно обратились 3 взрослых, которые находились вместе с детьми

В среду, 26 июня, российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на двоих детей и взрослых. В результате они травмировались.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Херсонская окружная прокуратура уже отреагировала на циничное преступление.

"Из-за сброса взрывчатки с дрона 12-летняя девочка получила взрывную травму и обломочные ранения головы, туловища, ног и рук. У ее 15-летней сестры — взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия", — сообщил Прокудин.

По его словам, обе девочки в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу для оказания полной медицинской помощи. Также в больницу за помощью самостоятельно обратились 3 взрослых, которые находились вместе с детьми.

Следует добавить, что Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. По данным следствия, враг сбросил взрывчатку на автомобиль 26 июня около 19:00.

Враг за 26 июня уже несколько раз атаковал город и окрестности. Пожары возникли сразу по трем разным адресам, однако их удалось ликвидировать.

По данным МВД Украины, во время тушения одного из пожаров вражеский БпЛА пытался сбросить взрывчатку прямо на спасателей. Вместо этого они вовремя заметили вражеский дрон и успели забежать в помещение.

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