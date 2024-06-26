Вигоріла вщент: у Бєлгородській області РФ дроном знищили школу, в якій базувалися окупанти (відео)

Навчальний заклад давно не функціонує

У Бєлгородській області було атаковано одну зі шкіл, у якій базувалися російські військові. Внаслідок події будівля повністю згоріла.

Про це пише Telegram-канал ASTRA, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що напередодні дрон-камікадзе здетонував у школі у селі Мощене Яківлівського міського округу – за 25 км від кордону з Україною.

Навчальний заклад давно не працює. Проте саму будівлю використовували російські загарбники.

"У селі Мощене внаслідок прильоту повністю згоріла будівля колишньої школи", — сказав губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

За даними пабліка, в результаті детонації та подальша пожежі загинув один військовослужбовець, ще один постраждав.

Також через приліт, загоряння та можливу подальшу детонацію з найближчих будинків довелося евакуювати 200 осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 25 червня Бєлгород і Бєлгородський район зазнали атаки дронами та ракетами з установок HIMARS. Внаслідок події, як заявили росіяни, були пошкоджені будинки, магазин та автомобілі. Також вони повідомили про постраждалих.