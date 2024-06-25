У Бєлгороді заявили про атаку безпілотників: в місті лунали вибухи, є руйнування (відео)

У самому місті пошкоджено чотири багатоповерхівки та один приватний будинок

У Росії в ніч на 25 червня заявили про масову атаку безпілотників на Бєлгород та Бєлгородський район. Також місто нібито було атаковано ракетами з установок HIMARS, росіяни заявили про пошкодження автомобілів, будинку та магазину, а також про постраждалих.

Про це повідомили місцеві канали та губернатор тимчасово контрольованої росіянами Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. Оскільки було зафіксовано влучання, Гладкову довелося відмовитися від традиційної брехні, що "все збито" – натомість він вигадав іншу.

"Місто Бєлгород і Бєлгородський район зазнали масованої атаки БПЛА. За попередньою інформацією, постраждав один мирний житель. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою і переломом правої руки бригада швидкої доправляє в міську лікарню №2 Бєлгорода", – написав він щодо постраждалих.

У самому місті пошкоджено чотири багатоповерхівки та один приватний будинок. Також отримали пошкодження два комерційні об'єкти, чотири автомобілі та лінія газопостачання. Постраждали від атаки також населені пункти Північній, Шебекіно та Розумне.

Водночас місцеві канали опублікували підбірку відео, де зафіксовані вибухи у Бєлгороді. Це мало схоже на "пошкодження", про які писав Гладков, натомість дуже нагадує влучання ракети від комплексу ППО "Панцир-С1", які зазвичай намагаються збивати українські безпілотники.

Зазначимо, російські терористи протягом останніх трьох місяців щонайменше 75 разів нібито випадково бомбили Бєлгородську область, а також деякі тимчасово окуповані території України. В усіх випадках винних не було покарано, а жодних розслідувань не проводилося.

У травні в Бєлгороді було знищено цілий під'їзд багатоповерхівки. Російські терористи звинуватили Україну, проте українські експерти швидко довели, що по будинку вдарив російський КАБ.