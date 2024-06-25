В Белгороде заявили об атаке беспилотников: в городе раздавались взрывы, есть разрушения (видео)

В самом городе повреждены четыре многоэтажки и один частный дом

В России в ночь на 25 июня заявили о массовой атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район. Также город якобы был атакован ракетами из установок HIMARS, россияне заявили о повреждениях автомобилей, дома и магазина, а также о пострадавших.

Об этом сообщили местные каналы и губернатор временно контролируемой россиянами Белгородской области Вячеслав Гладков. Поскольку были зафиксированы попадания, Гладкову пришлось отказаться от традиционной лжи, что "все сбито" – но он придумал другую.

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", — написал он по поводу пострадавших.

В самом городе повреждены четыре многоэтажки и один частный дом. Также получили повреждения два коммерческих объекта, четыре автомобиля и линия газоснабжения. Пострадали от атаки также населенные пункты Северное, Шебекино и Умное.

Местные каналы опубликовали подборку видео, где зафиксированы взрывы в Белгороде. Это мало похоже на "повреждения", о которых писал Гладков, очень напоминает попадание ракеты от комплекса ПВО "Панцирь-С1", которые обычно пытаются сбивать украинские беспилотники.

Отметим, российские террористы за последние три месяца по меньшей мере 75 раз якобы случайно бомбили Белгородскую область, а также некоторые временно оккупированные территории Украины. Во всех случаях виновные не были наказаны, а никаких расследований не проводилось.

В мае в Белгороде был уничтожен целый подъезд многоэтажки. Российские террористы обвинили Украину, однако украинские эксперты быстро доказали, что по дому ударил российский КАБ.