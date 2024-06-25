Вночі Бєлгороду було не до сну: є руйнування і постраждалі, спалахнули пожежі (фото та відео)

Місцевий губернатор вже навіть не каже, що "все збито"

У ніч на 25 червня Бєлгород і Бєлгородський район зазнали масштабної атаки. Під удар потрапили міста Шебекіно та Строітєль, влада заявила про руйнування та постраждалих.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков написав у Telegram, що в Шебекіно нібито сталося пряме влучення снаряда, внаслідок чого згоріла адміністративна будівля одного з підприємств. У двох багатоквартирних будинках пошкоджено вікна. Крім того, різні пошкодження зафіксовано у шести приватних будинках: вибиті вікна, пошкоджені покрівлі, фасади та огорожі.

Також Гладков пише, що місто Строітєль було атаковане шістьма безпілотниками. За його інформацією, там вибиті вікна та пошкоджено балконне скління у двох багатоквартирних будинках, в одній із квартир повністю зруйновано балкон. У селі Биківка у двох приватних будинках вибито вікна, посічені покрівлі та фасади. Також пошкоджено два автомобілі. Внаслідок атаки постраждали двоє людей. У жінки поранення ноги та руки, у чоловіка – поранення плеча.

У короткому відео Гладков заявив, що в ніч на 25 червня від атак нібито постраждало четверо людей. За добу, додав він, поранено 15 людей, троє з них у тяжкому стані.

Російська влада звинувачує в атаках Збройні Сили України, але наша армія, на відміну від російської, не завдає ударів по мирних жителях. Водночас важливо пам’ятати, що влада РФ регулярно подає спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія за останні три місяці щонайменше 75 разів нібито випадково бомбардувала Бєлгородську область, а також деякі тимчасово окуповані території України. В усіх випадках винні не були покарані, а жодних розслідувань не проводилося.

У травні у Бєлгороді було знищено цілий під’їзд багатоповерхівки. Російські терористи звинуватили Україну, проте українські експерти швидко довели, що вдома вдарив російський КАБ.