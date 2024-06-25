"Безглузді гіперболічні заяви": в США висміяли звинувачення від Кремля щодо причетності до удару по Севастополю

США будуть й далі надавати Україні озброєння

В США посміялися зі звинувачень російського терористичного режиму у нібито причетності Вашингтона до удару по Севастополю 23 червня. Там нагадали, що російським терористам не звикати оперувати "безглуздими, гіперболічними заявами" у спробах звинуватити цивілізовані країни у будь-яких проблемах Росії.

Про це під час брифінгу в Державному департаменті США сказав речник Метью Міллер, повідомляє Sky News. Міллер нагадав, що Росія вже намагалася звинуватити США у теракті в "Крокус Сіті Холл", попри те, що саме Вашингтон попередив Москву про нього.

"У мене немає жодної оцінки основної атаки, включно з тим, хто відповідальний за неї. Але у минулому ви бачили, як Росія висуває безглузді заяви про відповідальність… Для Москви не є чимось незвичайним робити безглузді, гіперболічні заяви про відповідальність, які не породжені фактами", – зазначив він.

Також Міллер заявив, що США будуть й далі надавати Україні озброєння, оскільки вона захищається від збройної агресії російських терористів. Також, додав він, Крим, тимчасово окупований росіянами, є територією України, тому вона може бити по півострову будь-яким озброєнням.

Нагадаємо, що нещодавно російський міністр іноземних справ Сергій Лавров звинуватив США у "наведенні удару по Севастополю". РФ продовжує шукати винних, хоча залишки ракети, яка вибухнула над головами відпочивальників, вказують на те, що цей снаряд належить саме Росії.

"Телеграф" раніше повідомляв, що росіян обурила поведінка Путіна. Він не відреагував на інцидент у Севастополі та збройні напади в Дагестані. Деякі писали, що він "засів у бункері".