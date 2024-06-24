У росіян будуть проблеми...: ЗСУ вдарили по важливому центру в Криму, що про нього відомо

Центр далекого космічного зв’язку розташований у селищі Вітіне

Вночі 24 червня в анексованому Криму українські захисники вразили центр космічного зв’язку російських окупантів. Це вже другий удар по ворожій космічній інфраструктурі РФ.

"Телеграф" вирішив розібратися, що це за центр і чому він такий важливий. Розповідаємо читачам, які наслідки чекають на Росію після влучення по цьому об’єкту.

Центр далекого космічного зв’язку розташований в селищі Вітіно, що поблизу Євпаторії. Він здійснює управління російським супутниковим угрупуванням. Також спостерігає за ситуацією у космосі над Росією.

Цей об’єкт армія РФ захопила під час анексії півострова і з 2014 року передала комплекс у війська повітряно-космічної оборони та розпочала його модернізацію. У 2017 році повідомлялося, що центр отримав 10 нових комплексів та модернізація тривала. На такі заходи Росія витрачала величезні гроші, повідомляє Defense Express.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у селищі Вітіно було чути потужні вибухи, а місцеві жителі розповіли, що на місце прибуло багато "швидких".

Крім того, паблік "Кримський вітер" оприлюднив супутникові знімки, які свідчать про наявність осередків вогню саме на території центру космічного зв’язку.

Тепер теоретично можливо, що у росіян виникнуть проблеми із керуванням власними супутниками. Насамперед це впливає на ситуаційну обізнаність на полі бою. Адже супутники допомагають відстежувати ситуацію на фронті та у певному режимі передавати інформацію.

Офіційних даних про наслідки атаки поки що немає.

Раніше "Телеграф" повідомив, що 23 червня окупантів у Криму було атаковано. Удари ЗСУ завдавали американські ракети ATACMS.