"Яку користь вона може принести?": Буданов пояснив, чому Путін ніколи не втілить у життя свої ядерні погрози

Припущення, що Росія застосує тактичну ядерну зброю через втрату Крима, є смішним

Російський диктатор Володимир Путін погрожує ядерною зброєю, але насправді не втілить погрози у життя. Застосування ядерної зброї в Україні не змінить ситуацію на фронті, не призведе до вагомих проривів, а політичні ризики для Путіна будуть надвеликі.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer. Зокрема, Буданов висміяв "жупєл" про те, що Росія нібито застосує тактичну ядерну зброю, якщо втратить окупований Крим.

"По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї. Яку користь вона може принести? У нас немає великих концентрацій військ, для яких така ядерна зброя була б доречною", – сказав він.

Буданов додав, що намагатися робити "дірки" на лінії фронту Росія може й звичайними засобами ведення війни. Ядерну зброю для цього використовувати буде марно та занадто ризиково для Путіна у політичному плані.

Нагадаємо, Путін знайшов собі виправдання для можливості ядерної ескалації, прирівнявши поразку в Україні до знищення державності Росії. Згідно з російською військовою доктриною, це дозволяє застосувати ядерну зброю, але шантаж Путіна не зупинить західні країни у бажанні забезпечити перемогу України над російським терористичним режимом.

Тим часом країни-члени НАТО ведуть переговори про розгортання та приведення у бойову готовність значно більшої кількості ядерної зброї, ніж є зараз, через загрозу з боку російського та китайського режимів. Зараз між членами Альянсу ведуться консультації щодо розконсервації ракет та приведення їх у боєготовий стан, як засобу стримування агресії.