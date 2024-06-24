"Какую пользу она может принести?": Буданов объяснил, почему Путин никогда не воплотит в жизнь свои ядерные угрозы

Предположение, что Россия применит тактическое ядерное оружие из-за потери Крыма, смешно.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает ядерным оружием, но на самом деле не воплотит угрозы в жизнь. Применение ядерного оружия в Украине не изменит ситуацию на фронте, не приведет к значительным прорывам, а политические риски для Путина будут сверхвелики.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer. В частности, Буданов высмеял "жупел" о том, что Россия якобы применит тактическое ядерное оружие, если потеряет оккупированный Крым.

"Во-первых, я знаю, что там на самом деле происходит. Во-вторых, я знаю реальные характеристики российского ядерного оружия. Какую пользу оно может принести? У нас нет больших концентраций войск, для которых такое ядерное оружие было бы уместно", – сказал он.

Буданов добавил, что пытаться делать "дыры" на линии фронта Россия может и обычными средствами ведения войны. Ядерное оружие для этого использовать будет бесполезно и слишком рискованно для Путина в политическом плане.

Напомним, Путин нашел себе оправдание для возможности ядерной эскалации, приравняв поражение в Украине к уничтожению государственности России. Согласно российской военной доктрине это позволяет применить ядерное оружие, но шантаж Путина не остановит западные страны в желании обеспечить победу Украины над российским террористическим режимом.

Тем временем страны-члены НАТО ведут переговоры о развертывании и приведении в боевую готовность значительно большего количества ядерного оружия, чем сейчас, из-за угрозы со стороны российского и китайского режимов. В настоящее время между союзниками ведутся консультации по расконсервации ракет и приведению их в боеготовое состояние как средства сдерживания агрессии.