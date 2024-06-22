Путин снова раскукарекался про ядерное оружие, но эскалации не будет: эксперты объяснили, почему

Отчаянное кукареканье Путина по поводу ядерного оружия – лишь часть информационной операции диктатора

Российский диктатор Владимир Путин нашел себе оправдание для возможности ядерной эскалации, приравняв поражение в Украине к уничтожению государственности России. Согласно российской военной доктрине это позволяет применить ядерное оружие, но шантаж Путина не остановит западные страны в желании обеспечить победу Украины над российским террористическим режимом.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что путинская кампания ядерного шантажа направлена на попытку помешать странам Запада поддерживать Украину и срыв усилий цивилизованного мира согласовать видение победы над российскими террористами.

В последние дни диктатор дважды упоминал ядерное оружие. Например, 21 июня во время выступления перед будущим пушечным мясом для войны в Украине, выпускниками офицерских учебных заведений, Путин заявлял, что Россия планирует и дальше развивать свою ядерную триаду. Днем ранее, 20 июня, во время пресс-конференции во Вьетнаме диктатор заявил, что Россия, мол, рассматривает возможность снизить порог применения ядерного вооружения. Также именно там Путин заявил, что поражение в Украине для Кремля равно потере государственности для России.

"Путин, вероятно, специально приравнял поражение в Украине к экзистенциальной угрозе для российского государства, чтобы сослаться на "исключительный случай", когда действующая ядерная доктрина РФ разрешит применение ядерного оружия", – отмечают аналитики.

Эксперты также считают, что отчаянное кукареканье Путина по поводу ядерного оружия – часть его информационной операции. Операция направлена на то, чтобы саботировать усилия Запада по выработке видения и пути победы над российским террористическим режимом.

"Угроза ядерной эскалации является ключевым аспектом способности России манипулировать принимающими решения иностранными лидерами и очень маловероятно, что она приведет к фактической ядерной эскалации благодаря ядерным и обычным средствам сдерживания", — резюмировали аналитики.

Как писал "Телеграф", недавно диктатор Путин провел пресс-конференцию по итогам визитов в Корейскую Народно-Демократическую Республику и Вьетнам. Он высказался о реакции Запада на его так называемый "мирный план" и новые договоренности с Северной Кореей.