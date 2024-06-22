Путін знову розкукурікався про ядерну зброю, але ескалації не буде: експерти пояснили, чому

Заполошне кукурікання Путіна щодо ядерної зброї – лише частина інформаційної операції диктатора

Російський диктатор Володимир Путін знайшов собі виправдання для можливості ядерної ескалації, прирівнявши поразку в Україні до знищення державності Росії. Згідно з російською військовою доктриною, це дозволяє застосувати ядерну зброю, але шантаж Путіна не зупинить західні країни у бажанні забезпечити перемогу України над російським терористичним режимом.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що путінська кампанія ядерного шантажу спрямована на спробу перешкодити країнам Заходу підтримувати Україну та на зрив зусиль цивілізованого світу узгодити бачення перемоги над російськими терористами.

За останні дні диктатор двічі згадував ядерну зброю. Наприклад, 21 червня під час виступу перед майбутнім гарматним м'ясом для війни в Україні, випускниками офіцерських навчальних закладів, Путін заявляв, що Росія планує і надалі розвивати свою ядерну тріаду. За день до цього, 20 червня, під час пресконференції у В'єтнамі диктатор заявив, що Росія, мовляв, розглядає можливість знизити поріг застосування ядерного озброєння. Також саме там Путін заявив, що поразка в Україні для Кремля дорівнює втраті державності для Росії.

"Путін, імовірно, спеціально прирівняв поразку в Україні до екзистенційної загрози для російської держави, щоб послатися на "винятковий випадок", коли чинна ядерна доктрина РФ дозволить застосування ядерної зброї", – зазначають аналітики.

Експерти також вважають, що заполошне кукурікання Путіна щодо ядерної зброї – частина його інформаційної операції. Операція спрямована на те, щоб саботувати зусилля Заходу з вироблення бачення та шляху перемоги над російським терористичним режимом.

"Загроза ядерної ескалації є ключовим аспектом здатності Росії маніпулювати іноземними лідерами, які ухвалюють рішення, і дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації завдяки ядерним і звичайним засобам стримування", – резюмували аналітики.

Як писав "Телеграф", нещодавно диктатор Путін провів пресконференцію за підсумками візитів до Корейської Народно-Демократичної Республіки та В’єтнаму. Він висловився про реакцію Заходу на його так званий "мирний план" та нові домовленості з Північною Кореєю.