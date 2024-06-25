"Бессмысленные, гиперболические заявления": в США высмеяли обвинения от Кремля относительно причастности к удару по Севастополю

США будут и дальше предоставлять Украине вооружение

В США посмеялись над обвинениями российского террористического режима в якобы причастности Вашингтона к удару по Севастополю 23 июня. Там напомнили, что российским террористам не привыкать оперировать "бессмысленными, гиперболическими заявлениями" в попытках обвинить цивилизованные страны в любых проблемах России.

Об этом во время брифинга в Государственном департаменте США сказал спикер Мэтью Миллер, сообщает Sky News. Миллер напомнил, что Россия уже пыталась обвинить США в теракте в "Крокус Сити Холл", несмотря на то, что именно Вашингтон предупредил Москву о нем.

"У меня нет никакой оценки основной атаки, включая тех, кто ответственен за нее. Но в прошлом вы видели, как Россия выдвигает бессмысленные заявления об ответственности… Для Москвы не является чем-то необычным делать бессмысленные, гиперболические заявления об ответственности, которые не порождены фактами", – отметил он.

Также Миллер заявил, что США будут продолжать предоставлять Украине вооружение, поскольку она защищается от вооруженной агрессии российских террористов. Также, добавил он, Крым, временно оккупированный россиянами, является территорией Украины, поэтому она может бить по полуострову любым вооружением.

Напомним, что недавно российский министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США в "наведении удара по Севастополю ". РФ продолжает искать виновных, хотя остатки ракеты, разразившейся над головами отдыхающих, указывают на то, что этот снаряд принадлежит именно России.

"Телеграф" ранее сообщал, что россиян возмутило поведение Путина. Он не отреагировал на инцидент в Севастополе и вооруженные нападения в Дагестане. Некоторые писали, что он "засел в бункере".