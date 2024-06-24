Росія знайшла "винних": Лавров звинуватив США у "наведенні удару" на пляж Севастополя

У Кремлі намагаються перекласти відповідальність за невдалу роботу російської ППО

Російський міністр іноземних справ Сергій Лавров звинуватив США у "наведенні удару по Севастополю". РФ продовжує шукати винних, хоча залишки ракети, яка вибухнула над головами відпочивальників, вказують на те, що цей снаряд належить саме Росії.

Лавров назвав цей обстріл "терактом" і вказав на причетність США. Слова російського міністра наводять пропагандистські видання.

"Причетність США до теракту в Севастополі не піддається сумніву", ― заявив Лавров.

Він заявив, що уся зброя американського виробництва, яка поставляється Україні, нібито використовується з участю американських військових. Лавров сказав, що Україною також використовуються супутникові можливості США.

Росія другий день підряд стверджує, нібито до обстрілу причетний Вашингтон. 24 червня навіть викликали посла США у Міністерство закордонних справ РФ.

Російське Міноборони заявило, нібито ППО збило 4 ракети ATACMS, а п’ята сама розірвалась над пляжем. При цьому місцеві пабліки писали, що російська протиповітряна оборона відпрацювала по ракетах. Їх збивали над населеним пунктом, щоб уберегти військові бази, куди й летіла балістика. Уламки ракети впали на пляж з відпочивальниками та на будинки. В одному з них після падіння уламків почалась пожежа.

На брехню пропагандистів звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він написав, що залишки ракети не схожі на ATACMS. Вони більше нагадують російську зенітну ракету 9М330. Вона не використовується проти балістики, а якщо не вражає ціль, то самознищується.

За уточненими даними, у результаті невдалої роботи російської ППО загинули четверо людей (раніше повідомляли про 5 жертв). Поранення різного ступеня тяжкості отримали 153 особи.

"Телеграф" раніше повідомляв, що росіян обурила поведінка Путіна. Він не відреагував на інцидент у Севастополі та збройні напади в Дагестані. Деякі писали, що він "засів у бункері".