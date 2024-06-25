Чому Росія вважає Азовське море безпечним для свого флоту: у ВМСУ відповіли

За необхідності терористи можуть вивести свій флот у Каспійське море – але не весь

Росія вважає Азовське море значно безпечнішим для кораблів, аніж Чорне. Причина в тому, що в Азовському морі багато цивільних суден, Керченська протока перекрита загородженнями та патрульними кораблями, тому росіяни вважають – морським дронам ходу в Азовське море немає.

Про це сказав речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Національного телемарафону. За його словами, терористи використовують комбінацію захисних споруд у Керченській протоці зі звичною їм тактикою прикриватися цивільними.

"Азовське море, направду, в якомусь сенсі ближче до нас. Але ворог, в першу чергу, розраховує на більш-менш вищий рівень безпеки через закриту Керченську протоку. Вони можуть вважати, що враховуючи, що вони набудували там "парканів", звузили прохід. Звісно, це не відкрите Чорне море, в якому таких можливостей в них нема. Тому, для них, ймовірно, це безпечніше. Крім того, вони фактично там змішались з цивільними суднами й звісно це може ускладнювати роботу в разі застосування якихось систем озброєння по цих кораблях. Вони це чудово розуміють і використовують", – сказав Плетенчук.

Також він припустив, що за необхідності терористи можуть вивести свій флот у Каспійське море. Проте вивести вони можуть не всі кораблі – тільки малі, які здатні пройти системою рік та каналів.

"Є така версія, що вони топчуться на виході, але не можуть ніяк наважитись покинути нашу акваторію. Теоретично, ті одиниці, які є в їх складі, вони технічно могли б туди зайти, принаймні малі кораблі. Але ви бачите, це для них не варіант. Вони готові спалити все, але не поступитися своїми імперськими амбіціями", – додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна перемагає у боротьби за Чорне море без наявності флоту, адже активно використовує морські дрони. The Economist нагадує, що Україна вже потопила та пошкодила десятки російських кораблів Чорноморського флоту та прорвала зернову блокаду, фактично не маючи кораблів – зате у розпорядженні Сил оборони України є цілий флот морських дронів.

Дрони Служби безпеки України Sea Baby вперше у світі почали успішно застосовувати дистанційне мінування для знищення ворожих кораблів. У такий спосіб українці вже знищили чотири російських кораблі, заклавши 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову.