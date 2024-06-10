Знайшли заміну кораблям: росіяни застосовують нову тактику в Чорному морі

Ворог ховає свої кораблі в Азовському морі

Після чисельних уражень своїх кораблів у Чорному морі Росія почала застосовувати нову тактику. Тепер для патрулювання ворог використовує підводні човни.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук. За його словами, наразі щоранку російські підводні човни змінюють один одного.

Плетенчук зазначив, що у росіян в Азово-Чорноморському регіоні є чотири підводних човни. За його словами, три з них є носіями крилатих ракет. Періодично виходять в море два човни.

Плетенчук підкреслив, що росіяни вважають ситуацію в Азовському морі безпечнішою. Він зазначив, що через це вони прагнуть організувати там навчальний процес для своїх кораблів.

За словами Плетенчука, РФ будує споруди у вигляді барж та бонових загороджень, аби захистити свої кораблі в Азовському морі від українських безпілотників. Крім того, за його інформацією, зараз в Азовському морі розташовані три великі ворожі десантні кораблі та стільки ж ракетних кораблів проєкту "Буян-М", які здійснили перехід із пункту базування у Новоросійську.

Нагадаємо, під час атаки на тимчасово окупований Крим у ніч проти 10 червня українські Сили оборони вразили зенітні ракетні комплекси Росії. Зокрема, йдеться про ЗРК С-400 та С-300.