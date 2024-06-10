"Українські санкції в дії": біля Мурманська спалахнув російський військовий корабель

Відсутність обслуговування відіграла свою роль

У Баренцевому морі, що на північ від Мурманська, спалахнув великий протичовновий корабель РФ "Адмірал Левченко". Там він був на навчаннях.

Про це повідомив начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук у своєму Facebook. Наразі екіпаж намагається врятувати корабель.

"Так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала, — пояснив причину Плетенчук.

При цьому він наголосив, що на кораблі є кілька сотень людей екіпажу. Також у коментарях до запису Плетенчук додав, що Україна до цього жодного стосунку не має, якщо не брати до уваги того, що вона не займалася обслуговуванням цього корабля з 2014 року.

Варто зазначити, що за даними з відкритих джерел "Адмірал Левченко" знаходився у ремонті у 2014 році у Севастополі, а також з 2021 по 2022 рік у Сніжногорську (Мурманська область).

Цей БПК є одним із семи кораблів типу 1155(М) "Фрегат", три з яких стоять на озброєнні Північного флоту, а ще чотири проходять службу в Тихоокеанському. 163-метровий "Адмірал Левченко" спущений на воду 1985 року, а введений в експлуатацію 1988 року.

Згідно з заявленими характеристиками він має екіпаж у 385 осіб, повну водотоннажність майже 7,5 тисячі тонн і автономність 30 діб. Корабель оснащений широким спектром озброєння, яке дозволяє йому вести боротьбу з підводними човнами ймовірного супротивника, що включає протичовнові ракетні комплекси "Розтруб", 100-мм артилерійські установки АК-100 та 45-мм 21-КМ та бомбомет РБУ-6000. Також на борту має великий набір обладнання для виявлення підводних човнів.

Раніше Телеграф писав, що РФ могла втратити в Азовському морі черговий військовий корабель.