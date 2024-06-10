"Украинские санкции в действии": возле Мурманска загорелся российский военный корабль

Отсутствие обслуживания сыграло свою роль

В Баренцевом море, что севернее Мурманска, загорелся большой противолодочный корабль РФ "Адмирал Левченко". Там он находился на учениях.

Об этом сообщил начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в своем Facebook. В настоящее время экипаж пытается спасти корабль.

"Так бывает, когда сверхдержава получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. 10 лет не хватило для решения этой проблемы. Одна из установок и воспламенилась", — объяснил причину Плетенчук.

При этом он подчеркнул, что на корабле есть несколько сотен человек экипажа. Также в комментариях к записи Плетенчук добавил, что Украина к этому никакого отношения не имеет, если не считать того, что она не занималась обслуживанием этого корабля с 2014 года.

Стоит отметить, что по данным из открытых источников "Адмирал Левченко" находился в ремонте в 2014 году в Севастополе, а также с 2021 по 2022 год в Снежногорске (Мурманская область).

Этот БПК является одним из семи кораблей типа 1155(М) "Фрегат", три из которых стоят на вооружении Северного флота, а еще четыре проходят службу в Тихоокеанском. 163-метровый "Адмирал Левченко" спущен на воду в 1985 году, а введен в эксплуатацию в 1988 году.

Согласно заявленным характеристикам он имеет экипаж в 385 человек, полное водоизмещение почти в 7,5 тысячи тонн и автономность в 30 суток. Корабль оснащен широким спектром вооружения, которое позволяет ему вести борьбу с подводными лодками вероятного противника, что включает противолодочные ракетные комплексы "Раструб", 100-мм артиллерийские установки АК-100 и 45-мм 21-КМ и бомбомет РБУ-6000. Также на борту имеет обширный набор оборудования для обнаружения подлодок.

Ранее "Телеграф" писал, что РФ могла потерять в Азовском море очередной военный корабль.