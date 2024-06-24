Найперші у світі. Як морські дрони Sea Baby знищують кораблі росіян, закладаючи міни, - WSJ

Маршрути російських кораблів ретельно відстежували протягом понад місяця

Дрони Служби безпеки України Sea Baby вперше у світі почали успішно застосувати дистанційне мінування для знищення ворожих суден. У такий спосіб українці вже знищили чотири російських кораблі, заклавши 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову.

Вибухівку було встановлено на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі окупантів. Про це йдеться у матеріалі американського видання The Wall Street Journal.

"Після перших застосувань морських дронів росіяни побудували більші загородження на вході у порт в Севастополі, що майже унеможливило удари з безпілотників. Тож команда Голови СБУ Василя Малюка придумала альтернативу: закладання морських мін", — йдеться в матеріалі.

Зазначається, що так звані донні міни зроблені з пластику та важать близько 400 фунтів (180 кг, — ред.), і їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул під мілководдям.

Дрон Sea Baby

Американські журналісти зʼясували, що протягом півтора місяця профільна команда Василя Малюка відстежувала маршрути морських кораблів і цивільного транспорту, перш ніж відправити SeaBaby для встановлення двох мін. Та вже 14 вересня "Самум", ракетний корвет, підірвався на одній із таких мін, яка пробила діру в його кормі. Відомо, що човен досі на ремонті в сухому доку.

"Протягом наступних тижнів SeaBaby курсували туди-сюди, подолавши понад 3000 миль (4828 км — ред.), заклавши ще близько 15 мін. Під час одного з рейсів, виявлений трьома патрульними катерами класу "Раптор", дрон відкрив вогонь із гранатомета, вразивши вороже судно", — переповідають журналісти розмову з бригадним генералом СБУ Іваном Лукашевичем, більш відомий під позивним "Хантер".

Місяцем пізніше, 11 жовтня, великий патрульний катер "Павло Державін" під час входу в Севастопольську бухту пробив собі борт. Він прямував у порт для технічного обслуговування. Зазначається, що росіяни безуспішно прочісували територію в пошуках мін.

Уже через декілька днів, 13 жовтня, "Павло Державін" був перенаправлений на ремонт в інший порт, але під час виходу з Севастопольської бухти натрапив на міну. Великий буксир, відправлений для його порятунку, також натрапив на міну, і його самого довелося відбуксирувати назад до порту.

"Кілька днів потому вибух також пошкодив сучасний протимінний корабель, один із двох, які знаходяться на службі в Росії", — пише WSJ про ураження судна з прозорим дном "Владімір Козіцький".

The Wall Street Journal зауважує, що дистанційне мінування, яке зробили дрони СБУ Sea Baby, – це перший приклад успішного дистанційного мінування у світі.

"Раніше морські безпілотники використовувалися здебільшого для спостереження або логістики. Ми (СБУ, — ред.) робимо багато речей, які до нас не робив ще ніхто у світі", — говорить співрозмовник у Службі.

Загалом під керівництвом Василя Малюка Служба безпеки уразила 11 російських військових кораблів та Кримський міст, який росіяни досі не можуть використовувати повноцінно.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна переможе у боротьби за Чорне море без наявності флоту, адже активно використовує морські дрони. The Economist нагадує, що Україна вже потопила та пошкодила десятки російських кораблів Чорноморського флоту та прорвала зернову блокаду, фактично не маючи кораблів – зате у розпорядженні Сил оборони України є цілий флот морських дронів.