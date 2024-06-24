Самые первые в мире. Как морские дроны Sea Baby уничтожают корабли россиян, закладывая мины, — WSJ

Маршруты российских кораблей тщательно отслеживали в течение более месяца

Дроны Службы безопасности Украины Sea Baby впервые в мире начали успешно применить дистанционное минирование для уничтожения вражеских судов. Таким образом украинцы уже уничтожили четыре российских корабля, заложив 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова.

Взрывчатка была установлена на маршрутах, которыми пользуются исключительно военные корабли оrкупантов. Об этом говорится в материале американского издания The Wall Street Journal.

"После первых применений морских дронов россияне построили большие заграждения на входе в порт в Севастополе, что почти сделало невозможным удары с беспилотников. Поэтому команда Главы СБУ Василия Малюка придумала альтернативу: закладка морских мин", — говорится в материале.

Отмечается, что так называемые донные мины сделаны из пластика и весят около 400 фунтов (180 кг — ред.), и их трудно обнаружить, поскольку они погружаются в ил под мелководьем.

Дрон Sea Baby

Американские журналисты выяснили, что в течение полутора месяцев профильная команда Василия Малюка отслеживала маршруты морских кораблей и гражданского транспорта, прежде чем отправить SeaBaby для установки двух мин. Но уже 14 сентября "Самум", ракетный корвет, взорвался на одной из таких мин, которая пробила дыру в его корме. Известно, что лодка до сих пор на ремонте в сухом доке.

"В течение следующих недель SeaBaby курсировали туда-сюда, преодолев более 3000 миль (4828 км — ред.), заложив еще около 15 мин. Во время одного из рейсов, обнаруженный тремя патрульными катерами класса "Раптор", дрон открыл огонь из гранатомета, поразив вражеское судно", — рассказывают журналисты разговор с бригадным генералом СБУ Иваном Лукашевичем, более известный под позывным "Хантер".

Месяцем позже, 11 октября, большой патрульный катер "Павел Державин" при входе в Севастопольскую бухту пробил себе борт. Он направлялся в порт для технического обслуживания. Отмечается, что россияне безуспешно прочесывали территорию в поисках мин.

Уже через несколько дней, 13 октября, "Павел Державин" был перенаправлен на ремонт в другой порт, но при выходе из Севастопольской бухты наткнулся на мину. Большой буксир, отправленный для его спасения, тоже наткнулся на мину, и его самого пришлось отбуксировать обратно в порт.

"Несколько дней спустя взрыв также повредил современный противоминный корабль, один из двух, находящихся на службе в России", — пишет WSJ о поражении судна с прозрачным дном Владимир Козицкий.

The Wall Street Journal отмечает, что дистанционное минирование, совершенное дронами СБУ Sea Baby, – это первый пример успешного дистанционного минирования в мире.

"Раньше морские беспилотники использовались в основном для наблюдения или логистики. Мы (СБУ, — ред.) делаем многое, что до нас не делал еще никто в мире", — говорит собеседник в Службе.

В общей сложности под руководством Василия Малюка Служба безопасности поразила 11 российских военных кораблей и Крымский мост, который россияне до сих пор не могут использовать полноценно.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина победит в борьбе за Черное море без наличия флота, ведь активно использует морские дроны. The Economist напоминает, что Украина уже потопила и повредила десятки российских кораблей Черноморского флота и прорвала зерновую блокаду, фактически не имея кораблей – зато в распоряжении Сил обороны Украины есть целый флот морских дронов.