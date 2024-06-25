Ночью Белгороду было не до сна: есть разрушения и пострадавшие, вспыхнули пожары (фото и видео)

Местный губернатор уже даже не говорит, что "все сбито"

В ночь на 25 июня Белгород и Белгородский район подверглись масштабной атаке. Под удар попали города Шебекино и Строитель, власти заявили о разрушениях и пострадавших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что в Шебекино якобы произошло прямое попадание снаряда, в результате чего сгорело административное здание одного из предприятий. В двух многоквартирных домах повреждены окна. Кроме того, различные повреждения зафиксированы в шести частных домах: выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы.

Также Гладков пишет что город Строитель был атакован шестью беспилотниками. По его информации там выбиты окна и повреждено балконное остекление в двух многоквартирных домах, в одной из квартир полностью разрушен балкон. В селе Быковка в двух частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также повреждены два автомобиля. В результате атаки пострадало двое людей. У женщины ранения ноги и руки, у мужчины — ранение плеча.

В коротком видео Гладков заявил, что в ночь на 25 июня от атак якобы пострадало четверо людей. За сутки, добавил он, ранено 15 человек, трое из них — в тяжелом состоянии.

Российские власти обвиняют в атаках Вооруженные Силы Украины, но наша армия, в отличие от российской, не наносит удары по мирным жителям. В то же время важно помнить, что власти РФ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия за последние три месяца по меньшей мере 75 раз якобы случайно бомбила Белгородскую область, а также некоторые временно оккупированные территории Украины. Во всех случаях виновные не были наказаны, а никаких расследований не проводилось.

В мае в Белгороде был уничтожен целый подъезд многоэтажки. Российские террористы обвинили Украину, однако украинские эксперты быстро доказали, что по дому ударил российский КАБ.