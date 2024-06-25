Испания передала Украине ракеты и снаряды для артиллерии: СМИ сообщили подробности

Доставка помощи состоялась согласно договоренностям, которых удалось достичь на заседании в формате "Рамштайн"

Испания передала Украине уже вторую партию ракет дальнего радиуса, предназначенных для систем противовоздушной обороны Patriot. Первую партию этих ракет в Украину прислали еще в конце апреля.

Об этом пишет испанское издание El Mundo. Издание отмечает, что кроме ракет Украина также получила артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, в которых очень нуждается.

Издание отмечает, что доставка помощи состоялась согласно договоренностям, которые удалось достичь на заседании в формате "Рамштайн" 25 мая. Кроме ракет и снарядов Украина получила основные боевые танки Leopard, различные виды боеприпасов кроме снарядов, различные системы защиты для беспилотников и другое оборудование.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США пока не имеют официальных анонсов относительно сроков предоставления Украине дополнительной системы Patriot. Однако работа в этом направлении продолжается каждый день.

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на собственные источники среди администрации США и Пентагона сообщило, что после ряда встреч и переговоров президент США Джозеф Байден согласился отправить в Украину еще одну полноценную батарею американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Решение о передаче батареи уже принято окончательно.

В свою очередь глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что его страна против передачи Украине батареи американского ЗРК Patriot, которая была развернута на польской территории. По его словам, Польше необходимо защищать инфраструктуру и группировку собственных войск.