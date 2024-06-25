Іспанія передала Україні ракети та снаряди для артилерії: ЗМІ повідомили подробиці

Доставка допомоги відбулася згідно з домовленостями, яких вдалося досягти на засіданні у форматі "Рамштайн"

Іспанія передала Україні вже другу партію ракет дальнього радіуса, призначених для систем протиповітряної оборони Patriot. Першу партію цих ракет в Україну прислали ще наприкінці квітня.

Про це пише іспанське видання El Mundo. Видання зазначає, що окрім ракет Україна також отримала артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, у яких має велику потребу.

Видання зазначає, що доставка допомоги відбулася згідно з домовленостями, яких вдалося досягти на засіданні у форматі "Рамштайн" 25 травня. Окрім ракет та снарядів, Україна отримала основні бойові танки Leopard, різні види боєприпасів окрім снарядів, різноманітні системи захисту для безпілотників та інше обладнання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, США поки не мають офіційних анонсів щодо термінів надання Україні додаткової системи Patriot. Проте робота на цьому напрямі продовжується щодня.

Нагадаємо, видання The New York Times із посиланням на власні джерела серед адміністрації США та у Пентагон повідомило, що після низки зустрічей та переговорів президент США Джозеф Байден погодився відправити в Україну ще одну повноцінну батарею американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Зазначається, що рішення про передачу батареї вже прийнято остаточно.

Своєю чергою голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра заявив, що його країна проти передачі Україні батареї американського ЗРК Patriot, яка була розгорнута на польській території. За його словами, Польщі необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ.