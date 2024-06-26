Выгорела дотла: в Белгородской области РФ дроном уничтожили школу, в которой базировались оккупанты (видео)

Учебное заведение давно не функционирует

В Белгородской области была атакована одна из школ, в которой базировались российские военные. В результате происшествия здание полностью сгорело.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что накануне дрон-камикадзе сдетонировал в школе в селе Мощеное Яковлевского городского округа — в 25 км от границы с Украиной.

Учебное заведение давно не функционирует. Однако само здание использовали российские захватчики.

"В селе Мощеное в результате прилета полностью сгорело здание бывшей школы", — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным паблика, в результате детонации и последующего пожара погиб один военнослужащий, еще один пострадал.

Также из-за прилета, возгорания и возможной дальнейшей детонации из ближайших домов пришлось эвакуировать 200 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 июня Белгород и Белгородский район подверглись атаке дронами и ракетами из установок HIMARS. В результате происшествия, как заявили россияне, были повреждены дома, магазин и автомобили. Также они сообщили о пострадавших.