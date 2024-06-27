РФ розпочала новий наступ на Харків? Ситуація погіршилася ще на одній ділянці, карта

Аналітики показали оновлену карту бойових дій

На кордоні з Росією у Харківській області почалися бої ще на одній ділянці – біля села Сотницький Козачок. Ворог діє диверсійними групами.

Про це повідомляє Deep State. Аналітики також показали оновлену карту бойових дій.

"У Сотницького Козачка ситуація погіршилася після ротації підрозділів і ворог діє диверсійними групами, а не лінійними підрозділами", — пише Deep State.

Масштаб бойових зіткнень наразі невідомий.

Офіційної інформації з цього приводу від військового руководства країни також не було.

Слід зазначити, що Харків постійно перебуває під обстрілом з боку окупантів. Росіяни атакують місто КАбами (коригованими авіабомбами) та балістичними ракетами. Окрім того, від обстрілів вогора потерпають й населені пункти області.

Ця інформація підкреслює складність ситуації в регіоні та постійну загрозу для цивільного населення. Харків, як друге за величиною місто України та важливий промисловий центр, залишається однією з ключових цілей для російських атак.

Використання коригованих авіабомб та балістичних ракет свідчить про намагання росіян завдати максимальної шкоди інфраструктурі та деморалізувати населення.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 25 червня Бєлгород і Бєлгородський район зазнали атаки дронами та ракетами з установок HIMARS. Внаслідок події, як заявили росіяни, були пошкоджені будинки, магазин та автомобілі. Також вони повідомили про постраждалих.