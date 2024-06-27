Війна — день 855: росіяни активізувалися у Торецька, але втрачають перевагу по артилерії

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують вести свій наступ на ряді ділянок фронту, але приділяють найбільше уваги Покровському напрямку, де щодня відбувається майже половина всіх бойових зіткнень. При цьому відзначається активізація окупантів у районі Торецька, що може бути частиною плану наступу на Часів Яр. Водночас у Генштабі зазначають, що Україна скорочує розрив у застосуванні артилерії, чим може позбавити загарбників основної переваги.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 27 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни атакують безпілотниками із південного напрямку. Під загрозою Миколаївська, Одеська, Вінницька, Кіровоградська та Дніпропетровська області.

З ситуацією в Україні за 24 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 852: бої на Донеччині загострюються, а ЗСУ та РФ обмінюються авіаударами

Про те, що відбувалося 25 червня, читайте на засланні: Війна — день 853: Росія тероризує Харків авіаударами і рветься вперед на Торецьк

Про новини та події 23 червня ми розповідали тут: Війна — день 854: окупанти посилюють тиск на важливому напрямку та продовжують повітряний терор