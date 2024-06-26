Війна – день 854: окупанти посилюють тиск на важливому напрямку та продовжують повітряний терор

Оперативно про головне за добу

Російські війська продовжують шукати можливості прорвати українську оборону, через що щоденна кількість бойових зіткнень регулярно перевищує сотню. Бойові дії не вщухають по всій лінії фронту, проте найспекотнішим є Покровський напрямок, крім того, окупанти також намагаються просунутися на сусідньому Курахівському. Також не припиняється і російський повітряний терор, через який страждають мирні міста.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 26 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російська тактична авіація знаходиться у Чорному морі, для південних областей України оголошено повітряну тривогу. У Миколаєві чули вибух

Про новини та події 23 червня ми розповідали тут: Війна — день 851: росіяни нарощують кількість штурмів та закидають Україну бомбами

З ситуацією в Україні за 24 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 852: бої на Донеччині загострюються, а ЗСУ та РФ обмінюються авіаударами

Про те, що відбувалося 25 червня, читайте на засланні: Війна — день 853: Росія тероризує Харків авіаударами і рветься вперед на Торецьк