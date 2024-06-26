Война — день 854: оккупанты усиливают давление на важном направлении и продолжают воздушный террор

Оперативно о главном за сутки

Российские войска продолжают искать возможности прорвать украинскую оборону из-за чего ежедневное количество боевых столкновений регулярно превышает сотню. Боевые действия не стихают по всей линии фронта, однако наиболее жарким является Покровское направление, кроме того, оккупанты также пытаются продвинуться на соседнем Кураховском. Также не прекращается и российский воздушный террор, из-за которого страдают мирные города.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 26 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Одесской области слышали взрывы после объявления угрозы применения баллистического оружия

00:00 Российская тактическая авиация находится в Черном море, для южных областей Украины объявлена воздушная тревога. В Николаеве слышали взрыв

О новостях и событиях 23 июня мы рассказывали здесь: Война — день 851: россияне наращивают количество штурмов и забрасывают Украину бомбами

С ситуацией в Украине за 24 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 852: бои в Донецкой области обостряются, а ВСУ и РФ обмениваются авиаударами

О том, что происходило 25 июня, читайте по ссылке: Война — день 853: Россия терроризирует Харьков авиаударами и рвется вперед на Торецк