Враг продвинулся на Донбассе? DeepState и Генштаб озадачили ситуацией на Кураховском направлении (карта)

За последние сутки враг провел атаки на нескольких направлениях

Российские оккупанты продвинулись в районе города Красногоровка Донецкой области. В целом на Кураховском направлении ситуация находится под контролем украинских сил.

Об этом утром 25 июня сообщают аналитики DeepState. Они показали обновленную карту боевых действий в Украине.

"Карта обновлена! Враг продвинулся в Красногоровке", — говорится в сообщении.

В то же время Генштаб данную информацию не подтверждает. В утренней сводке говорится, что на Кураховском направлении у захватчиков не было успехов.

"На Кураховском направлении штурмовые действия противника успеха не имели в районах Карловки, Красногоровки и Прасковьевки. Ситуация находится под контролем наших защитников", — отметили в ГШ.

Какая ситуация на других направлениях

По данным Генштаба, за последние сутки произошло 135 боевых столкновений. Самая жаркая обстановка в течение дня оставалась на Покровском направлении. Оккупанты 45 раз атаковали в районах населенных пунктов Александрополь, Евгеньевка, Новоалександровка, Воздвиженка, Сокол, Новоселовка Первая и Уманское.

На Харьковском направлении в течение дня успеха не было шести попыток оккупантов атаковать позиции Сил обороны в районах Волчанска и Липцев.

Что касается Лиманского направления, то в течение дня активность врага была сосредоточена вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Невское, Терны, Торское и Серебрянском лесу. Украинские воины отразили более 20 попыток оккупантов приблизиться к нашим оборонным позициям.

На Северском направлении количество боеприкосновений увеличилось до 22. Враг атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки.

Нашими защитниками отражены девять штурмовых действий со стороны российских захватчиков на Краматорском направлении в районах Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Клищиевки. Ситуация под контролем украинских защитников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Третья штурмовая бригада показала видео, как освобождали Красногоровку.