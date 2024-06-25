Ворог просунувся на Донбасі? DeepState та Генштаб спантеличили ситуацією на Курахівському напрямку (карта)

За останню добу ворог провів атаки на кількох напрямках

Російські окупанти просунулися в районі міста Красногорівка Донецької області. Загалом на Курахівському напрямку ситуація перебуває під контролем українських сил.

Про це вранці 25 червня повідомляють аналітики DeepState. Вони показали оновлену мапу бойових дій в Україні.

"Карта оновлена! Ворог просунувся у Красногорівці", — йдеться у повідомленні.

Водночас Генштаб цю інформацію не підтверджує. У ранковому зведенні йдеться про те, що на Курахівському напрямку у загарбників не було успіхів.

"На Курахівському напрямку штурмові дії противника успіху не мали в районах Карлівки, Красногорівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем наших захисників", — зазначили у ГШ.

Яка ситуація на інших напрямках

За даними Генштабу, за останню добу сталося 135 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація протягом дня залишалася на Покровському напрямку. Окупанти 45 разів атакували в районах населених пунктів Олександропіль, Євгенівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Новоселівка Перша та Уманське.

На Харківському напрямі протягом дня успіху не було шести спроб окупантів атакувати позиції Сил оборони у районах Волчанська та Липців.

Щодо Лиманського спрямування, то протягом дня активність ворога була зосереджена поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Невське, Терни, Торське та Серебрянське ліси. Українські воїни відобразили понад 20 спроб окупантів наблизитись до наших оборонних позицій.

На Сіверському напрямку кількість боєзіткнень збільшилася до 22. Ворог атакував у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки.

Нашими захисниками відбито дев’ять штурмових дій з боку російських загарбників на Краматорському напрямку в районах Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Ситуація під контролем українських оборонців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Третя штурмова бригада показала відео, як звільняли Красногорівку.