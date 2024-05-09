Прорвалися на вогнетривкий завод: у Красногорівці ЗСУ влаштували окупантам "гарячу" зустріч

Продовжуються спроби загарбників штурмувати місто зі сходу

Українські військові ліквідували частину штурмових груп російських окупантів, яким вдалося прорватися на вогнетривкий завод Красногорівки Донецької області. У тих, хто залишився зараз, вкрай складна ситуація.

Про це сказав речник угрупування "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. За його словами, з рештою тривають бої.

"Ті групи, які прорвалися до Красногорівки на вогнетривкий завод, були ліквідовані частково. А ті, хто залишився, перебувають у складному становищі, оскільки практично у них відсутні постачання боєкомплекту та підтримка бронетехніки. Зараз там тривають бої ", — повідомив Волошин.

Він також додав, що наразі продовжуються спроби загарбників штурмувати місто зі сходу невеликими штурмовими групами, а іноді бронетехніки. По них працює артилерія та міномети. Українські воїни таким чином стримують просування окупантів як углиб міста, так і на його околицях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці квітня поточного року почали з’являтися повідомлення про нібито захоплення окупантами вогнетривкого заводу в Красногорівці. Однак ця інформація не відповідає дійсності.