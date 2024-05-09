РФ на фронті використовує супутникові системи, вироблені в Україні: як працює та що може Gilat

Постачання здійснює офіційний підрядник Пентагону

Поки українці скаржилися на те, що росіяни користуються американськими системами Starlink, як виявилося, в цей же час до РФ масово їхали "тарілки", які роблять в Україні. Журналісти виявили відповідні митні дані.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо". Йдеться про супутникові системи Gilat SkyEdge, які для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks виробляє в Ужгороді завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit.

Довідково: компанія "Gilat" не має в Україні власного дочірнього виробництва, проте продукцію під її брендом виробляє завод ТОВ "Джейбіл Серкіт Юкрейн Лімітед" в Ужгороді. Це дочірня компанія американської Jabil Circuit, яка, крім Gilat, випускає також техніку та електроніку під брендами Nespresso, Nokia, Cardo, Velux, Unify, Ceragon, Tele Tec, Visteon, а також під власними торговими марками.

Як виявилося, повномасштабне вторгнення Росії в Україну не лише не припинило постачання до Росії супутникових систем, виготовлених в Україні, а й навіть сприяло зростанню замовлень. Як з’ясували журналісти, за 2023-й до РФ ввезли приблизно 22 тисячі систем, зібраних в Україні. Загальна вартість обладнання становить приблизно 5 мільйонів доларів. Це у шість разів більше, ніж у 2022 році.

Крім того, медіа повідомляє, що Gilat SkyEdge росіяни, ймовірно, використовують на передовій. Наприклад, таку систему нібито 12 липня 2023 року загарбникам передавав депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький під час свого візиту на захоплені території Луганської області. Ці ж системи ще 2022 року нібито передавав "Громадський народний фронт". Крім того, системність постачання продукції Gilat на фронт журналістам підтвердили компанії-дилери систем супутникового зв’язку.

Самі Gilat не відповідають на запити журналістів, які хотіли дізнатися, чи усвідомлює компанія, що їхня продукція допомагає окупантам. На відміну від Gilat, Jabil стверджують, що вийшли з ринку Росії і закрили там виробництва. Тобто початок повномасштабної війни не "надихнув" Gilat закрити бізнес у Росії та припинити імпорт через дочірню компанію. Системи продовжують постачати через Ізраїль та Туреччину, хоча країною походження вказана Україна.

Зазначається, що окупантам більше подобається Gilat, ніж Starlink через принцип роботи. Ворожі супутники працюють як супутникове телебачення — "висять" в одній точці і вимагають направлення антени, тому для роботи з ними якраз підходять Gilat SkyEdge.

Докладніше про те, як це працює.

Gilat працює на ринку супутникового зв'язку РФ ще з початку двохтисячної готовості. Вона є партнером дочірньої компанії "Ростелокома" та дочірнього бізнесу "Газпрому". Крім того, ці системи поставляються в структури МВС РФ.

Існують різні супутникові угруповання, що покривають різні території. РФ покривають угруповання "Ямал" (комерційна супутникова система "Газпрому") та "Експрес" (Державна).

Росіянам на фронті залишається направити тарілку у бік супутника.

Ціна комплекту – близько тисячі доларів. Він може бути використаний у будь-який час у зоні покриття, наприклад, супутника ЯМАЛ-601 49° В.Д. та забезпечити вхідний трафік — до 40 Мбіт/с, вихідний трафік до 12 Мбіт/с. А зона покриття цього супутника саме включає окуповані території України.

Комплект поставки:

Антенна система з діаметром рефлектора 0,76 м., що включає:

Опорно-юстувальний кронштейн із затискачами;

Задній кронштейн;

Поворотна пластина;

Відбивач антени;

Штанга опромінювача;

Кронштейн приймача;

Кабель заземлення;

Трансівер Ка-діапазону, що включає:

Приймач;

Радіочастотний кабель із встановленими зовнішніми F-роз'ємами;

F-роз'єм для встановлення усередині приміщення;

Супутниковий маршрутизатор.

У матеріалі наголошується, що супутникові системи не вважаються товарами подвійного призначення, тому заборони на їх ввезення до Росії немає. Проте компанія Gilat Satellite Networks, яка не припинила роботу на території країни-агресора, до списку спонсорів війни досі не потрапила.

Незважаючи на співпрацю з РФ Gilat у лютому 2024 року отримала черговий контракт від Пентагону вартістю 10 мільйонів доларів. Раніше компанія також перепідписала контракт із Ізраїлем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Маски досі не відключили термінали Starlink на окупованих територіях України.