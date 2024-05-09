РФ на фронте использует спутниковые системы, произведенные в Украине: как работает и что может Gilat

Поставки совершает официальный подрядчик Пентагона

Пока украинцы жаловались на то, что россияне пользуются американскими системами Starlink, как оказалось, в это же время в РФ массово ехали "тарелки", которые делают в Украине. Журналисты нашли соответствующие таможенные данные.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо". Речь о спутниковых системах Gilat SkyEdge, которые для израильской корпорации Gilat Satellite Networks производит в Ужгороде завод американской аутсорсинговой компании Jabil Circuit.

Для справки: компания "Gilat" не имеет в Украине собственного дочернего производства, однако продукцию под ее брендом производит завод ООО "Джейбил Серкит Юкрейн Лимитед" в Ужгороде. Это дочерняя компания американской Jabil Circuit, которая кроме Gilat выпускает также технику и электронику под брендами Nespresso, Nokia, Cardo, Velux, Unify, Ceragon, Tele Tec, Visteon, а также под собственными торговыми марками.

Как оказалось, полномасштабное вторжение России в Украину не только не прекратило поставку в Россию спутниковых систем, изготовленных в Украине, а даже способствовало росту заказов. Как выяснили журналисты, за 2023-ий го в РФ ввезли примерно 22 тысячи систем, собранных в Украине. Общая стоимость оборудования составляет примерно 5 миллионов долларов. Это в шесть раз больше, чем в 2022 году.

Кроме того, медиа сообщает, что Gilat SkyEdge россияне, вероятно, используют на передовой. Например, такую систему якобы 12 июля 2023 года захватчикам передавал депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий во время своего визита на захваченные территории Луганской области. Эти же системы еще в 2022 году якобы передавал "Общественный народный фронт". Кроме того, системность поставки продукции Gilat на фронт журналистам подтвердили также компании-дилеры систем спутниковой связи.

Сами Gilat не отвечают на запросы журналистов, которые хотели узнать, осознает ли компания, что их продукция помогает оккупантам. В отличие от Gilat, в Jabil утверждают, что вышли с рынка России и закрыли там производства. То есть начало полномасштабной войны не "вдохновило" Gilat закрыть бизнес в России и прекратить импорт через дочернюю компанию. Системы продолжают поставлять через Израиль и Турцию, хотя страной происхождения указана Украина.

Отмечается, что оккупантам больше нравится Gilat, чем даже Starlink из-за принципа работы. Вражеские спутники работают как спутниковое телевидение — "висят" в одной точке и требуют направления антенны, поэтому для работы с ними как раз подходят Gilat SkyEdge.

Подробнее о том, как это работает.

Gilat работает на рынке спутниковой связи РФ еще с начала двухтысячных готов. Она является партнером дочерней компании "Ростелокома" и дочернего бизнеса "Газпрома". Кроме того эти системы поставляются в структуры МВД РФ.

Существуют различные спутниковые группировки, которые покрывают различные территории. РФ покрывают группировки "Ямал" (коммерческая спутниковая система "Газпрома") и "Экспресс" (Государственная).

Россиянам на фронте остается направить тарелку в сторону спутника.

Цена комплекта — около тысячи долларов. Он может быть использован в любое время, например, в зоне покрытия спутника ЯМАЛ-601 49° В.Д. и обеспечить входящий трафик — до 40 Мбит/с, исходящий трафик до 12 Мбит/с. А зона покрытия этого спутника как раз включает оккупированные территории Украины.

Комплект поставки:

Антенная система с диаметром рефлектора 0,76 м., включающая:

Опорно-юстировочный кронштейн с зажимами.;

Задний кронштейн;

Поворотная пластина ;

Отражатель антенны ;

Штанга облучателя;

Кронштейн приемопередатчика;

Кабель заземления;

Трансивер Ка-диапазона, включающий:

Приемопередатчик модель;

Радиочастотный кабель с установленными внешними F-разъемами – 30 м;

F-разъем для установки внутри помещения;

Спутниковый маршрутизатор.

В материале отмечается, что спутниковые системы не считаются товарами двойного назначения, поэтому запрета на их ввоз в Россию нет. Однако компания Gilat Satellite Networks, которая не прекратила работу на территории страны-агрессора, в список спонсоров войны до сих пор не попала.

Несмотря на сотрудничество с РФ Gilat в феврале 2024 года получила очередной контракт от Пентагона — стоимостью 10 миллионов долларов. Ранее компания также переподписала контракт с Израилем.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Маска до сих пор не отключили терминалы Starlink на оккупированных территориях Украины.