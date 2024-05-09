Прорвались на огнеупорный завод: в Красногоровке ВСУ устроили оккупантам "горячую" встречу

Продолжаются попытки захватчиков штурмовать город с востока

Украинские военные ликвидировали часть штурмовых групп российских оккупантов, которым удалось прорваться на огнеупорный завод Красногоровки Донецкой области. У оставшихся сейчас крайне сложная ситуация.

Об этом сказал спикер группировки "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. По его словам, с остальными продолжаются бои.

"Те группы, которые прорвались в Красногоровку на огнеупорный завод, были ликвидированы частично. А те, кто остались, находятся в сложном положении, поскольку практически у них отсутствуют поставки боекомплекта и поддержка бронетехники. Сейчас там продолжаются бои", — сообщил Волошин.

Он также добавил, что сейчас продолжаются попытки захватчиков штурмовать город с востока небольшими штурмовыми группами, а иногда бронетехники. По ним работает артиллерия и минометы. Украинские воины таким образом сдерживают продвижение оккупантов как вглубь города, так и в его окрестностях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце апреля текущего года начали появляться сообщения о якобы захвате оккупантами огнеупорного завода в Красногоровке. Однако данная информация не соответствует действительности.