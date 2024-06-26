Россияне атаковали Харьков авиабомбами: что известно

Предварительно известно, что россияне атаковали КАБами

В Харькове, который регулярно атакуют россияне, прозвучала серия взрывов. Предварительно известно, что они могли произойти за пределами города.

Об этом пишут местные телеграм-каналы. Отмечается, что враг мог еще раз нанести удары КАБами.

По данным мониторинговых чатов, вражеские цели летели в направлении Харькова, а именно Дергачевского района, но "остались в области". Также распространяется информация о возможных попаданиях, однако официальные комментарии еще не были обнародованы.

Дергачевский район на карте

Днем ранее, 25 июня, после 10.00 в Харькове прозвучала серия взрывов. Россияне КАБом (корректированная авиабомба) ударили по гражданской инфраструктуре одного из самых больших районов города.

Также 23 июня, россияне также ударили по Харькову КАБами. Под атакой оказались жилой частный дом и частная школа. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал последствия ударов.

Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ отметили, что россияне ежедневно сбрасывают на позиции украинских военных и приграничные населенные пункты около сотни авиабомб. В настоящее время КАБ весом 200-500 килограмм является главным инструментом российского террора против Украины.