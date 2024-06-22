Они спешат: в Минобороны объяснили, зачем РФ терроризирует Украину УАБами

Благодаря поступлению вооружения и военной техники от партнеров, вскоре прибытие первых самолетов F-16, что усилит украинскую ПВО, уменьшает шансы РФ на успехи на поле боя

Один из основных инструментов российского террора – это массовое применение управляемых авиационных бомб. Ведь ежедневно около сотни управляемых авиабомб (УАБ) сбрасывают российские оккупанты на позиции украинских войск, прифронтовые города и села.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Кремль продолжает масштабный террор против украинцев. Враг меняет тактику нанесения ударов, комбинированно применяет различные средства поражения — все для того, чтобы нанести нам самые большие жертвы и ущерб! Каждый день около сотни управляемых авиационных бомб сбрасывают российские террористы на позиции наших войск и на прифронтовые города и села", — рассказал он.

Гаврилюк отметил, что чаще всего российские террористы используют УАБ весом 250-500 кг. "Оккупанты играют на повышение ставок в использовании этого типа вооружения. В настоящее время массовое применение УАБ — один из основных инструментов российского террора", — сказал он.

По словам первого замминистра обороны, командование российской армии понимает, что постепенное укрепление огневого могущества Сил обороны Украины благодаря поступлению вооружения и военной техники от партнеров, в скором времени прибытие первых самолетов F-16, что усилит украинскую ПВО, уменьшает шансы РФ на успехи на поле боя.

Он отмечает, что агрессор сейчас пытается наращивать интенсивность боевых действий, чтобы продавить линию фронта и максимально истощить украинские войска.

"Чтобы уменьшить высокую активность вражеской авиации и защитить наши позиции, города и села нам нужны дополнительные системы ПВО и самолеты. Это позволило бы нам отогнать вражескую авиацию дальше наших территорий. И, соответственно, у россиян не было бы возможностей такого активного применения УАБ и ракет, в частности, на Харьковщине, Донетчине и других участках", — заявил генерал-лейтенант.

Добавим, в Харькове днем 22 июня прогремели взрывы. Армия России ударила по району жилой застройки управляемыми авиабомбами (УАБ) погибших и раненых. Взрывы в Харькове раздались около 15:10. По предварительным данным, по городу было четыре удара в районе плотной жилой застройки. Позже стало известно, что враг попал в жилой дом УАБ, под завалами могут оставаться люди.

Напомним, что Украина должна получить первые истребители F-16 летом. Уже даже стало известно, куда отправят американские самолеты. Ожидается, что истребители будут защищать Харьков от российских ударов.

К тому же даже сами россияне страдают от УАБ. Так, ранее "Телеграф" писал, что в начале июня в Белгородской области россияне впустили три авиабомба. А общее количество "потерянных" авиационных боеприпасов подходит к сотне.