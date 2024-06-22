Вони спішать: в Міноборони пояснили, навіщо РФ тероризує Україну КАБами

Завдяки надходженню озброєння та військової техніки від партнерів, незабаром прибуття перших літаків F-16, що посилить українську ППО, зменшує шанси РФ на успіхи на полі бою

Один з основних інструментів російського терору — це масове застосування керованих авіаційних бомб. Адже щодня близько сотні керованих авіабомб (КАБ) скидають російські окупанти на позиції українських військ, прифронтові міста та села.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Кремль продовжує масштабний терор проти українців. Ворог змінює тактику завдання ударів, комбіновано застосовує різні засоби поразки — все для того, щоб завдати нам найбільших жертв і збитків! Щодня близько сотні керованих авіаційних бомб скидають російські терористи на позиції наших військ і на прифронтові міста. села", — розповів він.

Гаврилюк зазначив, що найчастіше російські терористи використовують КАБи вагою 250-500 кг. "Рашисти грають на підвищення ставок у використанні цього типу озброєння. Наразі масове застосування КАБів — один із основних інструментів російського терору", — сказав він.

За словами першого заступника міністра оборони, командування росармії розуміє, що поступове зміцнення вогневої могутності Сил оборони України завдяки надходженню озброєння та військової техніки від партнерів, незабаром прибуття перших літаків F-16, що посилить українську ППО, зменшує шанси РФ на успіхи на полі бою.

Він наголошує, що агресор зараз намагається нарощувати інтенсивність бойових дій, щоб продавити лінію фронту та максимально виснажити українські війська.

"Щоб зменшити високу активність ворожої авіації та захистити наші позиції, міста та села нам потрібні додаткові системи ППО та літаки. Це дозволило б нам відігнати ворожу авіацію далі від наших територій. І, відповідно, у росіян не було б можливостей такого активного застосування УАБів та ракет, зокрема на Харківщині, Донеччині та інших дільницях", — заявив генерал-лейтенант.

Додамо, у Харкові вдень 22 червня пролунали вибухи. Армія Росії вдарила по району житлової забудови керованими авіабомбами (КАБ) є загиблі та поранені. Вибухи у Харкові пролунали близько 15:10. За попередніми даними, по місту були чотири удари в районі щільної житлової забудови. Пізніше стало відомо, що ворог влучив у житловий будинок КАБом, під завалами можуть залишатися люди.

Нагадаємо, що Україна має отримати перші винищувачі F-16 влітку. Вже навіть стало відомо, куди саме відправлять американські літаки. Очікується, що винищувачі будуть захищати Харків від російських ударів.

До того ж, навіть самі росіяни страждають від КАБів. Так, раніше "Телеграф" писав, що на початку червня у Білгородській області росіяни впустили три авіабомби. А загальна кількість "втрачених" авіаційних боєприпасів підходить до сотні.