Наступление на Харьковщине: сколько еще может длиться и что у врага пошло не по плану

Враг хотел отодвинуть украинские силы, а в итоге часть оккупантов и вовсе оказалась заблокированной

Российское наступление в Харьковской области пошло не по плану. Вероятно, они хотели продвинуться вглубь, насколько им удастся, а уже далее атаковать по другим направлениям, но в итоге все вышло совершенно не так.

Об этом в эфире телеканала ТСН сказал военный эксперт Александр Мусиенко. По его мнению, враг не просто так активизировался в Торецке. И именно этот фактор говорит о том, что планы противника сорваны.

"Наступление на Торецк — это индикатор ушедшего не по плану. Это направление и не рассматривалось, но враг решил активизироваться и там. Происходит сейчас поиск. Глобально был замысел, что удастся наступление на Харьковщине, они продвинутся вглубь насколько сумеют, дальше будут атаки по другим направлениям", — говорит Мусиенко.

Он также добавил, что враг имел планы отодвинуть украинские силы, а в итоге часть оккупантов и вовсе оказалась заблокированной.

"Конечно, украинские вооруженные силы перекидывали определенные подразделения, чтобы отбивать атаки врага. Но сейчас уже кое-где возле Волчанска, в районе населенного пункта Тихое и не только, плюс кафиры заблокированы на агрегатном заводе, несколько их бойцов, свидетельствует о том, что там планы не удались ", — говорит эксперт.

Сейчас, по словам Мусиенко, захватчики попробуют захватить Боровую.

"На Купянском направлении попробовали — тоже не пошло. Пробуют сейчас на Борову, нашли еще один вариант — Часов Яр, он как был горячим, так и остается. Теперь Торецк. Обратите внимание, что на Времевском направлении очистились атаки, их там не было. Планировали на Угледаре, но в Угледаре держат высоты очень уверенно наши силы", — рассказал Мусиенко.

Враг хотел растянуть нашу линию обороны и уже к июлю планировал выйти на границы Донецкой области.

"Они думали, что они с флангов, с севера на Харьковщине, с юга Курахово-Угледар и в районе Старомайорского, таким образом растянув нашу линию обороны, будут продвигаться по центру на Покровском направлении на Часов Яр. И где-то там с прицелом на июль смогут уже выходить ближе к админграницам Донецкой области. Но ничего подобного не происходит", — объясняет собеседник.

По мнению Мусиенко, в такой форме наступление может продолжаться еще продолжительное время. Несмотря на большие потери, враг применяет тактику ползучего наступления, пытается где-нибудь продвинуться.

"Они таким образом могут достигать определенных тактических успехов вдоль линии фронта, но не иметь никаких оперативно-стратегических. Где-то действительно продвинуться, где-то еще захватить определенные участки, а нам еще возможно где-то придется отойти. Но это уже никакая не катастрофа, и армагедона точно не будет", — подытожил Мусиенко.

В то же время Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) сообщает, что на Харьковском направлении захватчики бесперебойно "лезут" в попытках прорваться через оборону украинских воинов.

"Артиллеристы Третьей штурмовой поразили наблюдательный пункт и точку накопления сил врага для дальнейших штурмов. Выжгли посадки с оккупантами, в том числе попаданиями кассетных боеприпасов", — в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в НАТО посчитали, сколько российские оккупанты потеряли живой силы в ходе наступления на Харьковскую область.