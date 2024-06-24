Россияне сбросили авиабомбы на Харьков: в городе слышали серию взрывов

Профильные службы пытаются установить место прилетов

Многострадальный Харьков вновь подвергся обстрелам корректируемыми авиабомбами. Сообщается о том, что в городе было слышно около четырех взрывов.

По словам городского главы Игоря Терехова, сейчас профильные ведомства пытаются установить, были ли взрывы в городе или за его пределами. В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию о взрывах и призвал горожан находиться в укрытиях.

Он также отметил, что пока данных о пострадавших не поступало.

В настоящее время о разрушениях ничего не известно. Информация о прилетах уточняется.

Напомним, 22 июня российские захватчики скинули авиабомбы на Харьков. Они упали в районе плотной жилой застройки, что привело к гибели и ранению мирных жителей.

23 июня еще несколько российских авиабомб упали на город, что привело к разрушениям гражданских объектов. Например, была частично разрушена частная школа. К счастью, из-за выходного детей в здании не было.

В ВСУ отметили, что россияне ежедневно скидывают на позиции украинских военных и пограничные населенные пункты около сотни авиабомб. В настоящее время КАБ весом в 200-500 килограмм являются главным инструментом российского террора против Украины.