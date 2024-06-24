В Одессе после ракетного удара мощный пожар, есть пострадавшие: известно, куда били россияне (фото)

Полицейские показали последствия прилета

В понедельник, 24 июня, в Одессе раздались мощные взрывы. Было зафиксировано два прилета вражеских ракет. Пострадали гражданские люди.

В результате российской атаки попадание по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

"В настоящее время экипажи патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта", — говорится в сообщении.

Также полицейские показали последствия прилета вражеских ракет. На фото, которые выложили в сеть, заметно, что в небе вздымается густой черный дым.

Прилет в Одессе 24.06.2024

Прилет в Одессе 24.06.2024

Прилет в Одессе 24.06.2024

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил попадание вражеской ракеты в Одессе. В настоящее время идет ликвидация пожара.

"В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. В настоящее время уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется", — написал он.

А мэр города Геннадий Труханов сообщил о двух пострадавших в результате атаки РФ по городу.

"Спасатель добровольческого отряда КУ "Муниципальная стража" спас собаку, которая была под завалами", — говорится в сообщении.

Кипер добавляет, что известно о трех пострадавших: 19-летнем парне и двух мужчинах 50 и 58 лет.

"Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки врага продолжается", — говорится в сообщении.

Добавим, в Харькове днем 22 июня прогремели взрывы. Армия России ударила по району жилой застройки управляемыми авиабомбами (УАБ). Есть погибшие и раненые. Взрывы в Харькове раздались около 15:10. По предварительным данным, по городу было четыре удара в районе плотной жилой застройки. Позже стало известно, что враг попал в жилой дом УАБ, под завалами могут оставаться люди.