В Одессе раздался мощный взрыв: в небо поднимается густой дым, подробности (обновлено)

Предварительно известно, что удар россияне нанесли крылатыми ракетами

В Одессе утром понедельника, 24 июня, прогремели мощные взрывы. На момент вражеской атаки в городе была объявлена воздушная тревога.

После взрывов в небо взвивается черный дым. Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Предварительно известно, что было зафиксировано два прилета вражеских ракет. По данным мониторинговых каналов, удар был совершен крылатыми ракетами.

Также информацию о взрыве подтвердил мэр города Геннадий Труханов, отметивший, что ракета изменила курс и ударила по Одессе.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. Также есть информация о пострадавших, но их количество уточняется. Ликвидация пожара продолжается.

Россияне же, в свою очередь, поспешили с заявлениями о якобы нанесении ударов по составам ракет западного производства, а также иностранным наемникам. И слова о реальном объекте атаки — гражданской инфраструктуре Одессы — не было.

Добавим, что воздушная тревога, предшествовавшая взрывам, была объявлена в 7:49 сразу в нескольких областях. В то время как мониторинговые чаты сообщали о ракетах с курсом на Одесскую область, но они изменили направление движения и ударили по Одессе около 8:05.

После взрывов в небо над Одессой поднимается густой столб черного дыма. Местные телеграм-каналы сообщают о сильном пожаре, возникшем в результате российской атаки на город.

Напомним, во время ударов по городу Одесса российские оккупанты изменили тактику обстрелов. Они начали пытаться атаковать портовую и припортовую структуры.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне сбросили несколько корректированных авиабомб на Харьков 23 июня, в результате чего в городе пострадали гражданские объекты. В частности одна из бомб упала на территорию частной школы.