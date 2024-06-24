В Одесі пролунав потужний вибух: у небо здіймається густий дим, подробиці (оновлено)

Попередньо відомо, що удар росіяни завдали крилатими ракетами

В Одесі на ранок понеділка, 24 червня, пролунали потужні вибухи. На момент ворожої атаки у місті було оголошено повітряну тривогу.

Після вибухів у небо здіймається чорний дим. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Попередньо відомо, що було зафіксовано два прильоти ворожих ракет. За даними моніторингових каналів, удар було здійснено крилатими ракетами.

Також інформацію про вибух підтвердив мер міста Геннадій Труханов, який зауважив, що ракета змінила курс та вдарила по Одесі.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Також є інформація про постраждалих, але їхня кількість уточнюється. Ліквідація пожежі триває.

Росіяни ж, своєю чергою, поспішили з заявами про те, що нібито завдали ударів по складах ракет західного виробництва, а також іноземним найманцям. І слова про реальний обʼєкт атаки — цивільна інфраструктура Одеси — не було.

Зауважимо, що повітряну тривогу, яка передувала вибухам, було оголошено о 7:49 одразу у декількох областях. У той час, як моніторингові чати повідомляли про ракети з курсом на Одеську область, але вони змінили напрямок руху та вдарили по Одесі близько 8:05.

Після вибухів у небо над Одесою здіймається густий стовп чорного диму. Місцеві телеграм-канали повідомляють про сильну пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки на місто.

Нагадаємо, під час ударів по місту Одеса російські окупанти змінили тактику обстрілів. Вони почали намагатися атакувати портову та припортову структури.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни скинули кілька коригованих авіабомб на Харків 23 червня, внаслідок чого в місті постраждали цивільні об’єкти. Зокрема, одна з бомб впала на територію приватної школи.