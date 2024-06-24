В Одесі після ракетного удару потужна пожежа, є постраждалі: відомо, куди били росіяни (фото)

Поліціянти показали наслідки прильоту

У понеділок, 24 червня, в Одесі пролунали потужні вибухи. Було зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Постраждали цивільні люди.

Внаслідок російської атаки є влучання по цивільній інфраструктурі. Про це повідомили в Патрульній поліції Одеської області.

"Наразі екіпажі патрульної поліції регулюють дорожній рух та забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту", — йдеться у повідомленні.

Також поліціянти показали наслідки прильоту ворожих ракет. На фото, яке виклали в мережу, помітно, що в небі здіймається густий чорний дим.

Прильот в Одесі 24.06.2024

Прильот в Одесі 24.06.2024

Прильот в Одесі 24.06.2024

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив влучання ворожої ракети в Одесі. Нині триває ліквідація пожежі.

"Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється", — написав він.

А мер міста Геннадій Труханов повідомив про 2 постраждалих внаслідок атаки РФ по місту.

"Рятувальник добровольчого загіну КУ "Муніципальна варта" врятував собаку, що був під завалами", — йдеться у повідомленні.

Кіпер додає, що наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років.

"Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується", — йдеться у повідомленні.

Додамо, у Харкові вдень 22 червня пролунали вибухи. Армія Росії вдарила по району житлової забудови керованими авіабомбами (КАБ). Є загиблі та поранені. Вибухи у Харкові пролунали близько 15:10. За попередніми даними, по місту були чотири удари в районі щільної житлової забудови. Пізніше стало відомо, що ворог влучив у житловий будинок КАБом, під завалами можуть залишатися люди.